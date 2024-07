La location de véhicules puissants, est-elle assez réglementée ? "Il existe un marché pirate"

Frédéric est le gérant d'une agence de location de véhicules. Sur son parking, il y a des utilitaires, mais également des véhicules de tourisme. Des voitures puissantes, prisées par les jeunes, mais les règles pour les obtenir sont strictes. "Tout d'abord, il faut 23 ans et deux ans de permis. Comme ça, ça permet d'avoir une catégorie de jeunes qui ne puissent pas louer nos véhicules. Il faut aussi une carte de crédit. Il y a aussi la demande d'une carte d'identité, d'un permis de conduire valable. Il faut que la personne soit résidente en Belgique et il faut que la carte de crédit soit au nom de la personne qui loue le véhicule".

Un marché pirate

Parallèlement à la location officielle et bien réglementée, un marché pirate existe en Belgique et dans d'autres pays. "En réalité, ce sont des gens qui ont un peu d'argent et qui, à titre privé, achètent des véhicules super cars ou autres, du type Ferrari ou Audi RS3, RS6 avec beaucoup de chevaux, c'est le but. Et donc, ces personnes louent, en réalité, dans un régime qui est parallèle aux sociétés officielles. Et là, alors, tout est permis", explique Hamid El Abouti, avocat pénaliste.