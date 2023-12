La mère du jeune Raul retrouvé mort à Gand reste en prison, son ancien compagnon aussi

Dans le cadre de l'enquête sur la mort du petit Raul, âgé de 9 ans, à Gand, sa mère et son ancien compagnon restent en prison, a décidé vendredi la chambre du conseil de Gand.

Le corps sans vie de Raul a été repêché le 13 avril dernier dans le quartier portuaire gantois du Houtdok. Il se trouvait dans un sac de sport lesté de pierres, vraisemblablement jeté à l'eau à la fin du mois de janvier.

La mère de l'enfant, Yoana M., âgée de 34 ans, a été arrêtée et inculpée d'homicide involontaire, de coups et blessures et d'élimination du corps, entre autres préventions.