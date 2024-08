La police fédérale remet la main sur un fugitif en cavale depuis près d'un mois

La police fédérale a interpellé mercredi Ljiridon Saljihi. L'homme, suspecté de coups et blessures avec préméditation à l'encontre de sa conjointe, ayant entraîné une incapacité de travail, était en fuite depuis le 10 juillet lorsqu'il s'était défait de son bracelet électronique.

Surnommé "roi du bingo", M. Saljihi exploite depuis des années des jeux de café tels que des bingos et des machines de poker, dans une cinquantaine d'établissements bruxellois.

Grâce à la coopération entre le FAST (Fugitive Active Search Team), la police judiciaire fédérale de Bruxelles et la zone de police de Bruxelles Capitale - Ixelles, l'homme en fuite a pu être localisé à Bruxelles. Il a été arrêté quai de Willebroeck et transféré à la prison de Haren.

L'homme a été confronté à la justice à plusieurs reprises au cours de ces dernières années, à la fois en tant que délinquant et en tant que victime. Il avait notamment échappé à la mort le 20 août 2016, après avoir reçu six balles dans le corps. Il avait ensuite été condamné pour détention illégale d'armes en 2018 et pour tentative de meurtre en 2019, dans le cadre d'un règlement de comptes dans le milieu albanais.