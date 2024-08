La star Jennifer Lopez acte sa demande de divorce de l'acteur Ben Affleck

La chanteuse et actrice américaine Jennifer Lopez a introduit mardi une demande de divorce auprès d'un tribunal de Los Angeles deux ans après son mariage avec l'acteur américain Ben Affleck, rapportent plusieurs médias américains, dont le site spécialisé TMZ.

Les médias américains spécialisés dans les divertissements spéculaient depuis des semaines sur le possible divorce de ces deux célébrités. Celles-ci avaient déjà eu une brève romance au début des années 2000, avant de se retrouver 20 ans plus tard. Leur union, très observée "Bennifer", a été célébrée à Las Vegas et puis en Géorgie en 2022.

Jennifer Lopez a rempli les documents relatifs au divorce elle-même, sans intervention d'un avocat, rapporte TMZ. Il s'agit de son quatrième divorce, et du second pour Ben Affleck.

Tous deux vivaient déjà séparément depuis le mois de mai, rapportent encore les médias américains.