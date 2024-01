La sucrerie de Fontenoy couvre toute sa production électrique grâce à sa nouvelle éolienne

Iscal n'utilisera que 55% de l'énergie produite par l'éolienne et deviendra un producteur d'énergie locale en réinjectant les 45% restant dans le réseau. Ceci correspond à la consommation de 900 ménages.

L'installation d'une éolienne (93 mètres de hauteur) permettra à la sucrerie de produire jusqu'à 7.000 mégawatt heure d'énergie renouvelable par an. Avec un besoin électrique annuel moyen de 27.000 MWh, Iscal pourra compter sur 25% de son énergie produite par cette nouvelle installation durable. Sur un plan électrique, cela correspond à plus de 1.200 tonnes de CO2 évités chaque année.

"Au total, Iscal a prévu un plan d'investissement de plus de 40 millions d'euros pour réduire concrètement son empreinte carbone. Ces investissements démontrent notre détermination à créer la sucrerie durable de demain", explique Jérôme Lippens, le CEO de Finasucre.

L'inauguration, à laquelle ont assisté le secrétaire d'État pour la Relance Thomas Dermine et le bourgmestre d'Antoing Bernard Bauwens, s'est déroulée en pleine période de campagne sucrière, ce qui a été l'opportunité de retracer les différentes étapes de production du sucre. Avant l'inauguration officielle de l'éolienne, une démonstration du chargement d'un nouveau et second digesteur a eu lieu. Avec ce procédé, 20.000 tonnes de résidus betteraviers seront valorisés chaque année, permettant à Iscal de couvrir 20% de sa consommation énergétique à partir de biogaz.

La capacité de production d'Iscal a été de 200.000 tonnes de sucre en 2023. En juin dernier, lors des 30 ans de la sucrerie de Fontenoy (Antoing) et des 20 ans du groupe, Iscal inaugurait un nouveau silo à sucre de 80.000 tonnes, le plus grand de Belgique.