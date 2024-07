La surveillance de la ville par le réseau de caméras conséquemment renforcée à Huy

Pour mieux lutter contre la criminalité, les incivilités et un sentiment d'insécurité, les autorités hutoises ont renouvelé et déployé leur réseau de caméras de surveillance.

"Les anciens dispositifs nécessitaient la présence permanente d'un policier derrière les écrans. C'est fini. Le dispositif fonctionne et enregistre sans discontinuer et permet de suivre avec la plus grande précision ce qui se passe. Les images permettent également de résoudre de nombreuses enquêtes", a commenté le chef de zone Jean-Marie Dradin.

Toutes les entrées et sorties de ville sont désormais couvertes, tout comme la Grand-Place, la place Verte, l'avenue des Ardennes, le quartier de Saint-Germain, le quai d'Arona, l'avenue Delchambre, l'esplanade du Batta ou encore des deux côtés du pont Baudouin.

Sur la rive gauche de la Meuse, le réseau a été étendu au parc des Récollets, à la place Zénobe Gramme, au carrefour de l'avenue Reine Astrid, à la chaussée de Waremme, l'avenue des Fossés, et aux rues Saint-Pierre et Godelet.