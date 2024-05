L'alerte de crue pour la Vesdre et ses affluents est levée

"Les débits de la Vesdre et de ses affluents sont orientés à la baisse depuis le milieu de nuit et devraient poursuivre leur décroissance dans les prochaines heures", explique la Ville, s'appuyant sur des données du service d'hydrométrie du Service public de Wallonie. D'après ce dernier, plus aucun cours d'eau ne se trouve en phase d'alerte de crue et la Vesdre, l'Amblève et leurs affluents sont placés en pré-alerte de crue.

La décrue s'amorce un peu partout à travers la province de Liège, où la phase de gestion provinciale de crise a été levée en milieu de matinée. Dans certaines communes, comme à Aubel, quelques rues restent cependant fermées et sont en cours de sécurisation. "Il s'agit de la route de Val-Dieu et du chemin de la Coul", communique l'administration communale d'Aubel.