L'appel d'Alexis Deswaef contre Pierre Vandersmissen pour arrestation illégale non fondé

La chambre des mises en accusation de Bruxelles a, dans un arrêt rendu mardi, déclaré non fondé l'appel de l'avocat Alexis Deswaef contre le commissaire Pierre Vandersmissen au sujet d'une plainte pour arrestation illégale. L'avocat avait dénoncé avoir fait l'objet d'une arrestation administrative par le policier le 2 avril 2016 place de la Bourse à Bruxelles, alors qu'il était président de la Ligue des Droits Humains et participait à un rassemblement contre le fascisme.

"Rien ne révèle que l'intention [de Pierre Vandersmissen et d'un second policier visé par la plainte] aurait été autre que celle de faire respecter la loi", a conclu la chambre des mises en accusation, confirmant ainsi l'ordonnance rendue par la chambre du conseil le 20 décembre 2022.

La chambre des mises en accusation a estimé qu'un "abus d'autorité dans le chef [des deux policiers ou de l'un d'eux] ne ressort pas des éléments soumis [...]". Et elle a considéré qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'arrestation d'Alexis Deswaef "procéderait d'une volonté de le punir, de l'intimider ou faire pression sur lui".

Pour cette instance judiciaire, il apparaît au contraire que Pierre Vandersmissen "a respecté la procédure qui lui était imposée pour procéder à l'arrestation d'Alexis Desawef puis pour le placer en détention, en exécution des arrêtés interdisant les rassemblements, pris le 1er avril 2016 par les autorités".