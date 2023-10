Le parquet n'exclut plus un lien avec le conflit israélo-palestinien

Le parquet fédéral n'exclut plus que les motivations de l'auteur de l'attaque terroriste qui a coûté la vie à deux personnes lundi soir à Bruxelles soient liées à la situation en Israël et dans les territoires palestiniens, a-t-il précisé mardi.

Le parquet fédéral avait déclaré lundi soir, à la suite des faits dans le quartier Sainctelette, qu'il n'existait a priori pas de lien entre ces attaques et le conflit entre Israël et le Hamas. Entretemps, il est apparu qu'Abdesalem L. avait partagé sur les réseaux sociaux un certain nombre de messages de soutien au peuple palestinien. Il est donc possible que la situation au Proche-Orient a joué un rôle, mais une enquête plus approfondie devra révéler les motivations exactes de l'auteur de l'attaque terroriste, a rapporté mardi le parquet fédéral.

Une vidéo de l'auteur a été publiée lundi soir sur les réseaux sociaux dans laquelle il affirme "avoir tué trois Suédois". Le motif islamiste est apparu dans une vidéo prise avant les faits dans laquelle le suspect, qui se dit combattant de l'État Islamique, déclare "le livre d'Allah est une ligne rouge pour laquelle il se sacrifie". Un lien entre ces déclarations et les manifestations en Suède durant lesquelles des activistes avaient piétiné et/ou brûlé des pages du Coran, avait rapidement été fait lundi soir.