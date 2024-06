Le parti Chez Nous interdit d'utiliser l'image de Marine Le Pen

Dans sa décision, le président du tribunal de première instance de Liège a interdit à Jérôme Munier, personnellement et en sa qualité de président du parti Chez Nous, et à l'ASBL La Ruche, éditeur responsable des tracts litigieux, par le truchement de ses membres, de diffuser des tracts et affiches, ou tout autre support internet - Facebook, Instagram et TikTok notamment - à l'effigie de Marine Le Pen.

L'interdiction est assortie d'une astreinte de 2.000 euros par acte posé en violation de cette interdiction, avec un maximum unique de 25.000 euros.

Jérôme Munier et l'ASBL La Ruche sont également condamnés aux frais et dépens de 877,55 euros.