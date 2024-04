Le propriétaire du site satirique 'tScheldt fait appel de sa condamnation

G.V., propriétaire du site web satirique 'tScheldt, va faire appel du jugement du tribunal correctionnel de Malines le condamnant à six mois de prison avec sursis pour incitation à la haine ou à la violence, a indiqué lundi l'attaché de communication de la section anversoise du collège des cours et des tribunaux, Luc De Cleir.

"Des circonstances ont été délibérément créées pour provoquer et encourager les discours racistes et haineux. Les nombreuses réactions démontrent que tant l'article que la photo ont contribué à un discours incendiaire, haineux et raciste", avait établi le tribunal dans son jugement. Le fait que les réactions haineuses sur les réseaux sociaux n'aient pas été supprimées ou modérées indique également, selon le tribunal, l'intention d'inciter à la haine à l'encontre de Zelfa Madhloum.

Le tribunal avait également jugé que G.V. était bel et bien le gestionnaire du site web 'tScheldt ainsi que des pages Twitter et Facebook reliées, malgré les dénégations du prévenu. Il avait alors été condamné à six mois de prison avec sursis et à une amende de 4.000 euros et avait été interdit de diffusion. N'étant pas d'accord avec cette décision, il a donc décidé de faire appel du jugement.

Un internaute qui avait publié un commentaire raciste sous l'article a également été condamné à un mois de prison et a écopé d'une amende de 800 euros. Il ne fera pas appel de la décision.