Le recyparc de la rue Marnix à Seraing va rouvrir ses portes

Le recyparc de la rue Marnix à Seraing, fermé à la suite de problèmes de sécurité, va rouvrir ses portes jeudi 14 septembre, a annoncé mercredi via un communiqué de presse l'intercommunale Intradel. Certains services ne seront toutefois plus assurés aux citoyens et des ajustements ont été réalisés.