Les auteurs d'une fusillade à Jambes condamnés à des peines allant jusqu'à dix ans

L'enquête, initiée en 2021, ciblait la vente de produits stupéfiants en région namuroise par des Guinéens et des Albanais.

Un prévenu albanais, à la tête d'un trafic de cocaïne, avait été victime d'un vol avec violences et d'une extorsion le 21 janvier 2021. Des représailles avaient été organisées le 29 janvier 2021 et une fusillade avait éclaté au croisement des avenues Jean Materne et Gouverneur Bovesse à Jambes. Une dizaine de coups de feu avaient été échangés. Un des protagonistes et deux véhicules avaient été touchés.