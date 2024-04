Les découvertes de laboratoires de drogue se multiplient: "La région frontalière avec les Pays-Bas est connue pour ça"

Les recherches se sont poursuivies toute la journée, pour tenter de comprendre ce qu’il s’est passé dans ce laboratoire illégal. Trois personnes ont été retrouvées mortes, hier. Un quatrième homme a pu être réanimé. Tous auraient été victimes des vapeurs toxiques dégagées par leur production de drogues. "J’ai une note indiquant qu’il pourrait s’agir d’une intoxication au monoxyde de carbone. Il est aussi question d’une bouilloire en ébullition qu’il a fallu laisser refroidir. On se dit qu’il y a une station-service juste à côté. Ça aurait pu être beaucoup plus grave et faire des victimes innocentes. Ça fait réfléchir", indique Marleen Peeters, Bourgmestre de Lille (NVA)

L’identité des victimes reste inconnue. Les enquêteurs veulent aussi comprendre quelles substances étaient produites par ce groupe. Ces dernières années, les découvertes de laboratoires de drogues se multiplient à la frontière avec les Pays-Bas. En 2023, 40 installations de ce type ont ainsi pu être démantelées.