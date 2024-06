Les demandes des aide-ménagères jugées infondées par le tribunal du travail

Les aide-ménagères avaient introduit une action auprès du tribunal car leur employeur refuse de payer les salaires minimums qui ont été convenus depuis 2021 au niveau sectoriel. Les travailleuses estiment qu'elles devraient bénéficier d'une augmentation de salaire brut de plus de 8%.

Selon le tribunal, les arrêtés royaux relatifs à la loi sur la norme salariale (qui garantit les indexations et les augmentations barémiques) d'une part et la norme salariale (fixée tous les deux ans) d'autre part prévalent sur un autre arrêté royal qui, lui, déclare une convention collective de travail sectorielle généralement obligatoire. Il n'est donc pas possible d'accéder à la demande des 30 aide-ménagères, car l'entreprise de nettoyage enfreindrait alors la législation relative à la norme salariale, qui est plus élevée dans la hiérarchie juridique.