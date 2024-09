Les policiers de la région de Waremme s'attaquent aux rodéos urbains

Les bourgmestres des communes de Berloz, Crisnée, Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Oreye, Remicourt et Waremme, qui constituent la zone de police de Hesbaye, ont pris acte de la volonté des policiers de lutter contre le phénomène des rodéos urbains.

"Ces comportements dangereux sont de plus en souvent rencontrés et dénoncés sur l'ensemble du territoire. Il a été demandé d'intensifier les contrôles dans les quartiers les plus touchés par cette problématique", a déclaré le bourgmestre waremmien Jacques Chabot, président de la zone de Hesbaye, dans un communiqué.