Les recherches autour d'une éventuelle dernière victime continuent

Les services de secours et une entreprise spécialisée ont continué à démanteler une grande partie du bâtiment durant la nuit, s'arrêtant à intervalles réguliers pour vérifier la présence d'éventuelles victimes dans les débris. Cette opération se poursuivra dans les prochaines heures. "Nous continuerons jusqu'à ce que nous soyons totalement sûrs qu'il n'y a plus de victime", a déclaré le porte-parole de la police locale Wouter Bruyns.

La police et le parquet ne donnent jusqu'ici pas d'autre information sur les causes possibles de l'explosion. L'enquête est toujours en cours, indiquent-ils. Le juge d'instruction, un expert en incendie, le laboratoire médico-légal et le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (Sedee) se sont notamment rendus sur place jeudi pour réaliser les constatations nécessaires. Plusieurs pistes sont à l'étude.