Les tortionnaires et assassins d'Hilal Makhtout condamnés pour trafic de drogue

Deux Genkois déjà condamnés par la cour d'assises de Tongres pour l'assassinat sous la torture d'Hilal Makhtout sont à présent aussi sanctionnés par le tribunal correctionnel de Tongres pour trafic de stupéfiants. Mikail Yildirim, 27 ans, condamné à 22 ans pour assassinat et torture, et Vito Faggio Del Giglio, 27 ans aussi, qui avait écopé de six mois, devront chacun purger trois années de prison supplémentaires et s'acquitter d'une amende de 16.000 euros.