L'incendie du pont Parotte à Verviers n'est pas accidentel

"Soit le feu a été bouté à un objet placé sous le pont, soit des objets enflammés ont été introduits entre les plaques de béton qui constituent le tablier du pont", explique le mayeur.

Les flammes se sont propagées sous le pont, au niveau de l'isolation et des gaines techniques. "On peut constater les dégâts à la surface de l'ouvrage. J'ai mandaté une entreprise pour déterminer s'il y a, ou non, des problèmes de stabilité. En attendant, il est interdit d'y circuler", détaille Alexandre Loffet.