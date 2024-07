L'ONU préoccupée par les exécutions extrajudiciaires au Soudan du Sud

Entre janvier 2023 et juin 2024, 76 personnes au total, dont deux enfants, ont été exécutées sans procès, a-t-il ajouté.

"Nous sommes extrêmement préoccupés par les exécutions extrajudiciaires au Soudan du Sud, où les gens sont confrontés aux pelotons d'exécution de l'armée et des forces de sécurité pour une série d'infractions présumées, telles que le meurtre, le viol, le pillage du bétail, les conflits domestiques et la violence intercommunale", a déclaré le porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU, Thameen Al-Kheetan, dans un communiqué.

La nation la plus récente du monde est toujours en proie à la violence et aux luttes politiques intestines depuis qu'elle a obtenu son indépendance du Soudan en 2011.

"Il est d'autant plus affligeant que 39 personnes, dont un enfant, ont été exécutées de cette manière au cours des six premiers mois de 2024, soit près du double du nombre de victimes au cours de la même période de l'année dernière", a souligné le porte-parole.

Depuis cette date, le Soudan du Sud est en proie à des violences à caractère politico-ethnique et à une instabilité chronique, qui l'empêchent de se remettre de la sanglante guerre civile qui a fait près de 400.000 morts et des millions de déplacés entre 2013 et 2018.