Méfiance si vous vous êtes rendus chez Cora: un produit rappelé à cause de présence de salmonelle

Selon l’Afsca, des contrôles effectués par le fournisseur ont révélé la présence de salmonelle dans le médaillon de filet mignon de dinde de la marque Cora. Les points de vente concernés sont les magasins de La Louvière et de Hornu.

Les clients ayant acheté ce produit sont invités à ne pas le consommer. Il peut être ramené au magasin pour un remboursement. "Nous présentons nos plus sincères excuses à notre clientèle pour ce désagrément et l’assurons de la prise des mesures les plus efficaces pour éviter ce type d’incidents" précise Cora.