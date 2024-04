Meurtre à La Louvière : Amond Radu sera jugé par sept femmes et cinq hommes

Ce sont sept femmes et cinq hommes qui seront chargés de juger, dès le lundi 8 avril, Amond Radu, 26 ans, devant la cour d'assises du Hainaut à Mons. Deux femmes et un homme sont jurés suppléants.

La victime a été blessée par quatre coups de couteau, dont l'un a atteint le coeur.

Un litige financier semble être à l'origine du litige entre deux groupes d'ouvriers roumains.

Le procès est présidé par Adrien Van der Linden d'Hoogvoorst, conseiller à la cour d'appel. L'avocat général François Demoulin représente l'accusation. L'accusé est défendu par Me Ricardo Bruno et Me Joris Winberg. Me Jérémie Berger représente une partie civile.