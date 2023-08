"Nous sommes bloqués dans le train entre Louvain et Liège": le conducteur a effectué un arrêt d'urgence

"Cela fait plus de 2 heures que nous sommes bloqués dans le train entre Louvain et Liège car le train aurait percuté une personne ou un obstacle sur la voie. Les secours sont sur place", signale Daniel ce lundi soir à 18h via le bouton orange Alertez-nous.

La circulation ferroviaire est interrompue ce lundi soir sur la ligne à grande vitesse en direction de la frontière allemande, près de Boutersem, entre Louvain et Hoegaarden, confirme Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire.