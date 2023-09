Osama Krayem est condamné à la réclusion à perpétuité

Osama Krayem a été condamné vendredi soir, par la cour d'assises de Bruxelles, à la réclusion à perpétuité et à une mise à disposition du tribunal de l'application des peines (TAP) pendant 10 ans. Le Suédois, qui avait renoncé à se faire exploser dans le métro bruxellois, a été reconnu coupable d'être co-auteur des attentats du 22 mars 2016. Il a notamment été l'un des membres de la cellule terroriste les plus actifs dans la fabrication des bombes.

Les 12 jurés effectifs et trois magistrats de la cour d'assises ont insisté sur "l'ignominie des faits", les "terribles et cruelles souffrances physiques et psychologiques imposées aux victimes" et relevé la "manifestation successive et continue de la même intention délictueuse" ayant mené à la vague d'attentats en Europe commandités depuis la Syrie.

Le collège a pointé "l'implication toute particulière" du Suédois tout au long du processus et jusqu'au bout puisqu'il a amorcé la bombe du kamikaze du métro Khalid El Bakraoui, même s'il a ensuite renoncé à se faire lui-même exploser et qu'il est reparti, bombe sur le dos, pour évacuer les explosifs dans la planque de l'avenue des Casernes.