Ouverture d'une instruction après la disparition d'une jeune fille à Quiévrain

La jeune fille, habitant dans la commune frontalière de Quiévrain, dans le Hainaut, a disparu depuis le 28 septembre. Un avis de recherche a été lancé par la police fédérale à la demande du juge d'instruction de Mons. La disparition a également été relayée par Child Focus.

L'avis de disparition indique que l'adolescnte mesure 1m60 et est de corpulence mince, qu'elle a les yeux bleus et de longs chevaux blonds. Elle portait, au moment de sa disparition, un pantalon en jeans, une veste matelassée et des baskets gris clairs.