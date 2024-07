Pas de pourvoi en cassation contre l'acquittement du bijoutier d'Oostakker

Les faits se sont déroulés le 7 juillet 2018 à la mi-journée. Deux hommes armés étaient entrés dans la boutique d'Oostakker (une section de la ville de Gand) et s'étaient emparés de bijoux. Selon l'enquête, ils étaient munis d'une arme de poing et d'une arme de type kalachnikov. Alors qu'ils s'enfuyaient en mobylette, le bijoutier les avait poursuivis avec une arme et avait fait feu à quatre reprises. L'un des suspects avait été mortellement touché.

L'enquête sur les coups de feu tirés par le bijoutier avait tiré en longueur. Ce n'est qu'en 2022 que la chambre des mises en accusation a renvoyé l'homme en correctionnelle. Le bijoutier avait été condamné, en 2023, à 10 mois de prison et à une amende de 800 euros avec sursis pour homicide, le tribunal estimant qu'il n'était pas question de légitime défense ni de contrainte irrésistible. L'homme avait fait appel de sa condamnation.