Pascal Anique coupable de meurtre et de coups

Cette nuit-là, Pascal Anique a roué de coups Marie Mascaux, chez elle à Courcelles. Il l'a massacrée à coups de poing.

Pour les jurés, l'intention d'homicide est établie par différents éléments: la localisation des coups portés (la tête), le nombre de coups portés, la violence exercée, la différence de taille et de poids entre les protagonistes, les gouttes de sang et les morceaux de chair projetés sur les murs et le plafond, preuve de l'acharnement et de la détermination dont a fait preuve le condamné.

Il a aussi fait usage d'une manoeuvre de strangulation entraînant une suffocation par pression chez la victime. Selon les jurés, il a accepté les conséquences horribles et prévisibles de ses gestes.