Plusieurs détenus blessés lors d'une bagarre à la prison d'Anvers

L'unité mobile et l'équipe de réponse rapide de la police anversoise ont dû être envoyées sur place pour calmer les esprits échaudés et ramener dans leurs cellules en toute sécurité les détenus sortis pour la promenade.

Les syndicats dénoncent depuis des années la surpopulation carcérale et le manque de personnel. La tension est encore montée d'un cran à la mi-mars, après qu'un détenu a été torturé pendant plusieurs jours à la maison d'arrêt d'Anvers.

Selon les chiffres du Service public fédéral (SPF) Justice, il y avait le 1er mars 12.316 détenus pour 10.743 places dans les prisons belges. Cette promiscuité, couplée à la vétusté de nombreux bâtiments, au manque d'hygiène et de personnel exacerbe les tensions au sein des établissements pénitentiaires et menace la sécurité des travailleurs et travailleuses. En conséquence, ceux-ci organisent une grève tournante depuis le 1er avril.