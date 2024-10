Plusieurs personnes légèrement blessées à la suite d'un incendie à Molenbeek-Saint-Jean

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus jeudi vers 21h15 pour un incendie dans un appartement au 1er étage d'un immeuble de quatre étages, situé rue Marcel Grüner à Molenbeek-Saint-Jean. Plusieurs personnes ont été légèrement blessées et deux appartements sont temporairement inhabitables.

"Il y avait un dégagement de fumée noire", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "La cage d'escalier était enfumée et nous avons donc été contraints d'évacuer trois personnes bloquées aux 2e et 3e étages via l'auto-échelle, l'instrument de sauvetage par excellence", a-t-il raconté.

L'occupant de l'appartement sinistré avait entrepris une tentative d'extinction, en vain. Il a été évacué vers l'hôpital avec des brûlures légères, ses jours ne sont donc pas en danger. Neuf autres habitants ayant inhalé de la fumée ont été soignés sur place.