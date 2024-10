Pour la partie civile, Aïssa Mokhtari est le meurtrier du petit Diden

Le papa du bambin, détenu depuis juillet 2021, s'est constitué partie civile au procès. Mercredi, ses avocates, Me Declercq et Me Marginet, ont demandé aux jurés de prononcer la culpabilité de l'accusé pour meurtre, alors que ce dernier conteste l'intention de tuer. Ses avocats, Me Brocca et Me Bruno, ont d'ailleurs demandé de poser la question des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec deux circonstances aggravantes.

Le 28 septembre 2021, Aïssa Mokhtari était chargé de garder Diden, le fils de sa compagne. Il était seul avec lui dans la maison quand le drame est arrivé.