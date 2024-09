"Pour lui, c'était trop tard": David est décédé sur la Lesse en 2018, ses parents dénoncent un manque de sécurité

Patrick et Annie sont les parents de David. En avril 2018, leur fils de 28 ans monte dans un kayak avec son Golden Retriever. Le débit de la Lesse est fort et l'eau particulièrement froide. "Il a fait connaissance avec une femme et sa fille de 14 ou 15 ans, je pense. Et elles avaient vu le courant qui était très fort ce jour-là. Il est retourné contre le courant pour les aider. Tous les trois se sont retrouvés en difficulté. Les deux kayaks se sont bousculés, donc la femme et sa fille ont été sauvées. Mais David est resté dans l'eau. Pour lui, c'était trop tard", se souvient encore son papa.

Depuis hier, Patrick et Annie revivent cette journée tragique. Six ans après le drame, rien n'a changé. "Ils ont dit oui, ça doit changer, c'est sûr et certain. Ça ne peut pas continuer comme ça, avec des accidents mortels ou des blessés, des interventions des pompiers, avec des hélicoptères.... On ne tient pas compte ou pas assez compte de la sécurité. Ce n'est, apparemment, pas la première priorité de ces gens-là.", déplore Patrick.