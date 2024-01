Quarante mois de prison avec sursis pour un accident mortel sur l'E42 à Thieu

Ce jour-là, vers 18h30, le prévenu s'est arrêté le long de la voie rapide. Sa compagne, Cécilia Pourbaix est descendue du véhicule et a été fauchée par trois voitures. Elle est décédée sur le coup. B.P a alors pris la fuite et s'est réfugié à Bruxelles durant plusieurs jours.

Le tribunal a requalifié l'homicide involontaire en retenant l'aliéna 2 et non l'alinéa premier du code pénal, estimant que la mort était la cause d'un accident. Il a estimé que l'abstention coupable n'était pas établie, car la victime est morte sur le coup.