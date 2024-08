Quarante mois de prison requis pour avoir soutiré près de 450.000 euros à six hommes âgés

Le tribunal correctionnel de Verviers s'est penché, mercredi, sur une vaste escroquerie d'hommes âgés. Au total six hommes, tous âgés de plus de 75 ans, auraient été victimes de la prévenue, née en 1987.

Interrogée lors de l'instruction d'audience, elle a affirmé qu'elle rencontrait ces hommes en faisant la manche puis qu'une relation d'affection et de proximité s'installait. "Je leur ai expliqué que j'avais besoin d'argent. Par la suite, ils me faisaient un virement pour les prestations qu'ils souhaitaient", a-t-elle indiqué.

Devant le tribunal, la trentenaire a expliqué qu'elle était travailleuse du sexe et que ces hommes lui avaient fait des dons d'argent en échange de services rendus. Au total, c'est un peu moins de 450.000 euros qui ont été soutirés à ces hommes dont certains contestent toute relation sexuelle avec la prévenue.

Questionnée sur d'éventuelles promesses de relations stables, la prévenue a expliqué avoir entretenu une relation amoureuse avec l'une des victimes, décédée en 2019. Pour les autres hommes, ils connaissaient tous selon elle sa situation et le fait qu'elle fréquentait plusieurs hommes. Quatre des six victimes se sont portées partie civile.

Le ministère public, lui, estime que toutes les préventions sont établies et réclament une peine de 40 mois de prison ferme.

Du côté de la défense, on souligne que ces hommes étaient en pleine possession de leurs moyens lorsque les différents virements ont été effectués. On souligne aussi que ces paiements doivent être considérés comme libéralités et pas comme des montants extorqués dans le cadre d'abus de confiance.

La défense a plaidé l'acquittement ou, à titre subsidiaire, une peine de sursis probatoire.

Le jugement sera rendu le 3 septembre.