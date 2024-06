Quarante personnes verbalisées à Ixelles pour ne pas avoir trié leurs déchets

La zone de police a nettoyé et fouillé une quantité d'environ 1.650 kilos de déchets vendredi à Ixelles. L'opération s'est déroulée dans le cadre de la lutte contre les nuisances causées par les décharges illégales. "Ces actions ont lieu régulièrement et cette fois-ci, elles ont été menées en collaboration avec le service de propreté de la commune d'Ixelles et l'agence régionale Bruxelles-Propreté", a-t-elle expliqué.

"Ces actions ont donné lieu à 192 infractions. Par exemple, 40 personnes ont été verbalisées pour avoir déposé leurs déchets dans la rue sans tri ou en dehors des horaires prévus. Par ailleurs, 39 procès-verbaux ont été dressés pour des personnes jetant leurs mégots de cigarettes dans la rue et six procès-verbaux ont été dressés pour des crachats dans la rue", a détaillé la zone de police locale.