Quatre personnes hospitalisées après une intoxication au CO à Anderlecht

Quatre personnes ont été transportées à l'hôpital après avoir été intoxiquées au monoxyde de carbone (CO) lundi soir à Anderlecht. Il s'agit de trois membres d'une même famille et d'un employé de Sibelga, ont indiqué les pompiers de Bruxelles.

L'incident s'est produit dans la rue Van Soust à Anderlecht. Des habitants d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble ont appelé Sibelga vers 18h30 parce que l'un d'entre eux avait eu un malaise après avoir pris une douche.

"Lorsque l'employé de Sibelga est arrivé sur les lieux, son détecteur de CO s'est immédiatement déclenché", a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. "L'homme a immédiatement commencé à aérer l'appartement et a prévenu les services d'urgence. Les trois membres de la famille, deux parents et un enfant en bas âge, ont été transportés à l'hôpital. Le père a été gravement commotionné, la mère légèrement, et l'enfant a été transféré principalement par précaution. L'employé de Sibelga a également été transporté à l'hôpital par mesure de précaution".