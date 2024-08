Quinze mois de prison ferme pour un cambriolage en récidive commis à Chaumont-Gistoux

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi Claudia J., née en 1997, à 15 mois d'emprisonnement ferme et à une amende de 400 euros. Elle avait été arrêtée le 12 juin dernier à Chaumont-Gistoux en compagnie d'un mineur d'âge et d'une autre jeune fille, après que des voisins eut vu le trio forcer la fenêtre d'une habitation. Faisant partie des "gens du voyage", les intéressés étaient venus de Liège dans un véhicule où étaient cachés, derrière un baffle, de l'argent, des montres et des bijoux volés ailleurs.