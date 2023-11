RDC: des morts dans un naufrage sur le fleuve Congo dans la province de la Mongala

Le convoi de pirogues revenait du marché de la localité Bomenge, située à 125 km de la cité de Bumba, a indiqué le ministre provincial de l'Intérieur et porte-parole du gouvernement de la Mongala, Trésor Magbado. Il a toutefois fait état d'un bilan moins lourd. Selon lui, cinq corps ont été repêchés.

Ce naufrage a fait au moins 17 morts, 25 rescapés et plus de 70 disparus, ont indiqué des sources de la société civile locale.

"Faute de manifeste, on n'a pas une idée sur le nombre exact de passagers mais selon les estimations, il y a eu une centaine de passagers. On dénombre déjà cinq décès, les corps ont été retrouvés, il y a également trois disparus et il y a un nombre important de rescapés. Les fouilles continuent, le gouvernement provincial a dépêché des techniciens sur place qui s'occupent des recherches", a affirmé M. Magbado à Actualité.cd.

Les victimes sont notamment des marchands et des chrétiens qui revenaient d'une activité religieuse. Quant à la cause de cet accident, le ministre provincial évoque la navigation nocturne et de la surcharge.

Les naufrages sont fréquents en RDC et se soldent souvent par des bilans très lourds en raison de la surcharge et de la vétusté des embarcations, de la négligence des armateurs, de l'absence de gilets de sauvetage à bord et du fait que beaucoup de passagers ne savent pas nager.