RDC : dix-huit morts dans un accident de la route dans le Haut-Katanga

Ces victimes, membres du Mouvement social de la surveillance kimbanguiste, revenaient d'une célébration de mariage de l'un des leurs dans la commune urbano-rurale de Mokambo et se rendaient à Lubumbashi, le chef-lieu de la province.

Le bilan provisoire est de 18 morts parmi lesquels figurent trois filles de moins de sept ans, deux couples des dirigeants de ce mouvement ainsi que quelques membres de leurs familles respectives. Selon l'Église kimbanguiste - un culte chrétien typiquement congolais fondée voici plus d'un siècle par "papa" Simon Kimbangu - six personnes ont été blessées (quatre femmes et deux enfants) et admises dans les structures médicales de Mokambo.

Selon l'administration du territoire de Sakania, le chauffeur du camion est en fuite.