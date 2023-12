Reconnaissez-vous cet individu? Il est recherché pour avoir agressé une femme à Berlare

Sur l’une des photos, on voit le suspect présumé, reconnu par la victime. On peut supposer que le suspect est revenu sur les lieux pour y récupérer sa trottinette électrique.

La victime se promenait lorsqu'elle a été soudainement attrapée par derrière par le suspect. Il l'a poussée au sol et a tenté de la violer. La femme a résisté avec force et a pu s'enfuir. Elle a dû abandonner son téléphone portable sur place car le suspect l'avait jeté.

Le suspect est un homme âgé de 30 à 35 ans. Il est de corpulence normale et assez grand, entre 1m85 et 1m90. Il a les cheveux foncés et une barbe sombre et fournie.

Au moment des faits, il portait un T-shirt bleu foncé et un jean foncé. Il avait un sac à dos noir de marque "Quicksilver" et des chaussures de sport noires de marque Nike avec une semelle blanche distinctive. Il avait aussi une trottinette noire.

L'homme s’exprime en néerlandais avec un accent de la région de Berlare.