Rejet de la demande de récusation introduite par la défense de Flor Bressers

Trente accusés sont poursuivis dans ce dossier, dont Flor Bressers, un important trafiquant de drogues belge. L'affaire a été introduite le 19 octobre devant l'une des chambres du tribunal correctionnel d'Anvers mais Hans Rieder, l'avocat de Flor Bressers, a immédiatement déposé une demande de récusation contre les juges peu avant l'audience.

Celui-ci estime que l'attribution de l'affaire à la chambre en question ne s'est pas faite sur la base de "critères prédéterminés, légaux, transparents et objectifs" et que les juges ne pouvaient par conséquent pas être indépendants et impartiaux. Ceux-ci ont refusé de se retirer volontairement, laissant à la cour d'appel le soin de statuer. L'affaire a entre temps été suspendue pour une durée indéterminée.