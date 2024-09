Rentrée judiciaire contrariée pour le tribunal correctionnel du Brabant wallon

La présidente du tribunal de première instance du Brabant wallon, Sophie Sterck, qui présidait la 3e chambre correctionnelle mardi, a annoncé en ouvrant l'audience qu'elle était confrontée à un manque de personnel du greffe. Le greffe correctionnel devrait compter six greffiers: il n'y en a plus qu'un disponible ce mardi, renforcé par un greffier assumé. La plupart des absences étant annoncées de longue durée, pour les deux semaines à venir au moins, certaines audiences correctionnelles seront suspendues.

En examinant tout de même les premiers dossiers, la présidente a constaté qu'il n'y avait pas non plus de garde-salle, et qu'un détenu n'avait pas été transféré vers le palais de justice. "Pas de garde-salle, pas de greffier, des détenus pas extraits, plus d'accès aux locaux d'archives pour des raisons sanitaires, toujours pas de palais de justice convenable, vive la rentrée judiciaire !", a ironisé la présidente, suspendant l'audience pour trouver un garde-salle.