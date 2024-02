"Retire ton voile, nous sommes en Belgique": une dispute éclate dans un bus De Lijn après des propos de la conductrice

Après cette invective, la femme lui répond et une dispute éclate. Alors qu'elle voulait sortir par la porte avant, la porte arrière du bus finit par s'ouvrir et la femme finira par pouvoir sortir.

Une dispute a éclaté dans un bus de la société De Lijn entre Hoboken et Anvers. Une conductrice de bus n'a pas laissé une dame descendre de son véhicule, car elle portait un voile : "Enlève ton voile, nous sommes en Belgique", a déclaré le chauffeur à la dame. Un lecteur a filmé l'incident et a fourni les images à nos confrères de Het Laatste Nieuws.

"C'est quelque chose que nous regrettons profondément. La diversité et la tolérance sont nos valeurs fondamentales. Si tout s'est passé ainsi, ce n'est vraiment pas possible et cela aura des conséquences appropriées", a expliqué le porte-parole de De Lijn, Frederik Wittock. "Nous n'avons pas encore pu confirmer l'identité de la conductrice".