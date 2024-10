Six ans requis contre l'auteur d'une triple tentative d'assassinat

Le 26 mai 2019 vers 20h45, prétextant discuter avec les fils de sa locataire, il les avait attirés dans une rue à sens unique, avait immobilisé son véhicule et avait tiré à six reprises dans leur direction. Un passant, étranger au conflit, avec été touché par un tir à l'abdomen.

En raison de la localisation des tirs, orientés vers le conducteur, le parquet a soutenu la qualification de tentative d'assassinat contre le prévenu et a requis une peine de 6 ans de prison, qui tient compte de l'ancienneté des faits. Le parquet a aussi sollicité la condamnation d'un des deux frères à 2 ans avec sursis ou une peine de travail pour les faits de coups préalables.

La défense du tireur, Me Masset, a plaidé la requalification des faits en coups et blessures involontaires pour le tir qui a touché un passant et la requalification en menaces par geste pour les tirs sur les deux frères. L'avocat a soutenu que son client a tiré pour faire peur et se libérer des frères qui le poursuivaient. Il a sollicité un sursis ou une peine de travail.

Le jugement sera prononcé le 29 novembre.