Six arrestations dans un dossier de trafic de drogue via le port d'Anvers

Six individus - des hommes âgés entre 30 et 45 ans - ont été arrêtés mardi à la suite d'une demi-douzaine de perquisitions à Anvers, Bruxelles et environs, dans le cadre d'une enquête sur l'importation de drogues via le port d'Anvers, indique mercredi le parquet d'Anvers. L'enquête a débuté en janvier lorsque deux hommes ont été surpris enfermés dans un conteneur au quai 913.