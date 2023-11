Statut des coursiers Deliveroo: le dossier sera débattu jeudi et vendredi en appel

La cour du travail de Bruxelles examinera, jeudi toute la journée et vendredi matin, le dossier Deliveroo. En décembre 2021, le tribunal du travail avait donné raison à la société de livraison de repas Deliveroo, en établissant qu'il n'y a pas lieu de requalifier en contrat de travail la relation entre l'entreprise et des coursiers indépendants qui collaborent avec elle.

L'auditorat du travail de Bruxelles avait annoncé, le 12 janvier 2022, avoir interjeté appel contre le jugement du tribunal du travail rendu le 8 décembre 2021. L'UBT-FGTB et les coursiers membres de ce syndicat avaient à leur tour annoncé, le 18 janvier, qu'ils interjetaient également appel.

"Les coursiers sont dirigés, contrôlés et sanctionnés par l'algorithme de Deliveroo. Ainsi, ils ne peuvent pas décider des tarifs et leurs factures sont mensuellement établies par Deliveroo", avait alors expliqué le président de ce syndicat, Frank Moreels. "Les coursiers de l'entreprise ne peuvent en aucun cas être considérés comme libres, et par conséquent ils ne sont pas des indépendants mais des travailleurs salariés".