Trafic de drogue à Marseille: procès de quatre hommes accusés d'avoir torturé un "charbonneur"

"Il n'a jamais surmonté l'épreuve (...) Pour moi, sa vie s'est arrêtée au jour des faits (...) plus le temps avance, et plus je vois qu'il s'enferme. On en est à un stade où il ne sort plus de chez lui", a déploré l'avocat, Me Xavier Torre.

En août 2019, Mathieu avait quitté le foyer de l'Aide sociale à l'enfance où il était placé depuis quelques mois à Chartres (Eure-et-Loir). Il rêvait de gagner 500 euros par jour en venant dealer à Marseille.

A son arrivée dans la cité des Micocouliers, il est recruté le 9 août comme "charbonneur" (vendeur de drogues). La police l'interpelle juste après sa prise de fonction, mais l'adolescent parvient à dissimuler sous un arbre 15 grammes de cocaïne et 10 barrettes de shit. Conduit devant un juge des enfants, il est placé en foyer dans l'attente de son retour jusqu'à Chartres, accompagné d'un éducateur.