Trente ans de prison pour Omar Hedi, coupable du meurtre de Mariana Gouverneur

La cour n'a reconnu aucune circonstance atténuante à Omar Hedi. Elle relève la gravité extrême des faits, commis en présence des cinq enfants du couple, le mépris de la vie humaine affiché, mais aussi le risque de récidive, la faible capacité de remise en question du condamné, son manque d'empathie et ses antécédents judiciaires.

Plus tôt dans la journée, Omar Hedi avait été reconnu coupable du meurtre de son épouse. L'avocat général Vandermeiren avait demandé aux jurés de le condamner à 25 ans de prison et, au cas où ils lui reconnaîtraient des circonstances atténuantes, de ne pas descendre en dessous de 22 ans de réclusion. L'avocat général avait invité les jurés à ne lui reconnaître aucune circonstance atténuante. La défense, composée de Me Robert et Me Vander Eyden, avait pour sa part pointé huit circonstances atténuantes potentielles.