Trente mois de prison par défaut pour entrave méchante à la circulation et rébellion armée

Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé vendredi en fin de matinée une peine de 30 mois de prison et une déchéance du permis de conduire de douze mois contre un prévenu jugé par défaut pour entrave méchante à la circulation et rébellion armée. Refusant de se soumettre à un contrôle policier, le suspect a pris la fuite et percuté volontairement un véhicule de la police. Le ministère public avait requis une peine de deux ans de prison par défaut contre le conducteur.