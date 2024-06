Trois personnes arrêtées dans le cadre d'une opération antidrogue à Bruxelles

Ces individus ont été arrêtés lors des six perquisitions menées mardi, perquisitions qui ont permis de découvrir plus d'un kilo (1,090 kg) de hashisch (résine) et plus d'un demi-kilo (580 g) de marijuana. Un pistolet 9 mm avec munitions, un gilet pare-balles, huit téléphones portables et une somme de 11.355 euros ont aussi été découverts lors de ces perquisitions, menées dans le cadre du Plan drogues de la zone de police Bruxelles-Ouest.

Les agents de la section stupéfiants ont observé certains "hotspots" durant plusieurs jours, ce qui a permis de constater que plusieurs acteurs-clés approvisionnaient plusieurs points de ventes.