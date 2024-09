Trois personnes décédées dans un accident de la route à Couvin vendredi soir

Vendredi soir vers 23h00, un véhicule immatriculé en France, avec quatre occupants à son bord, a percuté un poteau sur la N5 en direction de Couvin, à hauteur de Roly (Philippeville). Trois des quatre occupants du véhicule sont décédés. Une quatrième personne a quant à elle été blessée.

Des ambulances de Couvin et Philippeville, ainsi que deux SMUR et un véhicule de balisage de Couvin ont été envoyés sur les lieux de l'accident. La police des zones Hermeton et Heure et Trois Vallées ainsi que la police de la route se sont également rendues sur place.